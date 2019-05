Ricetta Tiramisù: facile da preparare

La ricetta del Tiramisù è facile da preparare in casa. Il Tiramisù è tra le ricette dei dessert più ricercate e più semplici da preparare. Il Tiramisù è un dolce amato da grandi e piccini. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e le fasi della preparazione.

Ingredienti: 500 g. di mascarpone, una confezione di savoiardi, tre uova, 250 g. di zucchero,cacao amaro, caffè. Ora vediamo come si prepara il Tiramisù in pochi passaggi semplici e veloci. Lavorare i tuorli delle uova insieme allo zucchero per 15 minuti, poi montare a neve le chiare delle uova. Infine amalgamate insieme i due composti con il mascarpone. Nel frattempo preprate il caffè dove, dopo averlo fatto raffreddare, dovrete inzuppare i savoiardi. Infine disponete i savoiardi in una teglia, uno accanto all’altro, dopo averli inzuppati nel caffè.

Poi cospargete uno strato di crema di mascarpone e ripetete con un altro strato. Infine spolverizzate con il cacao amaro e mettete in frigo per almeno un paio d’ore. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.