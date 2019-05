Ricetta per dimagrire: carote alla maggiorana

Le carote alla maggiorana sono un piatto ideale da inserire nella dieta. E’ una ricetta light semplice da preparare ed è pronta in pochi minuti. Le carote alla maggiorana aiutano a perdere peso in salute. ma vediamo quali ingredienti occorrono e come si preparano.

Ingredienti per una persona: 4 carote, 1 mazzetto di maggiorana fresca oppure un cucchiaino di maggiorana essiccata, 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ecco le fasi della preparazione: tagliare a tocchetti le carote. Stufarle in un padella con l’ olio, sale, pepe e l’acqua necessaria perché non si brucino. Quando sono cotte bisogna aggiungere la maggiorana tritata e lasciare insaporire per qualche minuto. Servire le carote alla maggiorana calde. La ricetta delle carote alla maggiorana è un piatto ideale da inserire nelle dieta delle carote o semplicemente in uno schema dietetico giornaliero. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.