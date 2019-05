Ricetta per dimagrire: carote gratinate al forno nella dieta

La ricetta delle carote gratinate è una delle ricette light più semplice da preparare per una dieta. E’ un piatto tipico delle diete delle carote facile da preparare. Ma vediamo quali infredienti occorrono e le fasi di preparazione delle carote gratinante.

Ingredienti: 5-6 carote novelle con il gambo, 40 g di emmenthal, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, 1 cucchiaio di pane grattugiato, 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva, sale, pepe e noce moscata. Ecco le fasi della preparazione : pulite le carote lasciando una piccola parte di gambo, lessarle in acqua bollente salata oppure cuocerle a vapore. Nel frattempo grattugiate un po’ fi formaggio emmenthal ed unitelo in una ciotola al parmigiano, pangrattato, sale, pepe e noce moscata. Poi versate le carote in una pirofila, versate un pò di olio e versate a pioggia il formaggio.

Far gratinare in forno per circa cinque, dieci minuti finchè le carote risultano croccanti. La ricetta delle carote fratinate è un piatto ideale da inserire nelle dieta delle carote o semplicemente in uno schema dietetico giornaliero. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.