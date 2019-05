Al via nuovo volo diretto da Roma a Shenzhen

Aeroporti di Roma e Hainan Airlines hanno inaugurato il primo volo della nuova tratta che collega lo scalo di Fiumicino con quello cinese di Shenzhen, la megalopoli di tredici milioni di abitanti della zona sud-orientale del Paese.

Il collegamento, diretto e in programma due volte a settimana (giovedi' e domenica), e' operato con un Boeing 787-Dreamliner. Per la compagnia e' il terzo volo diretto da Fiumicino, oltre a Roma-Chongquing, Roma-Haikou e Roma-Xi'an. Secondo Li Bin, ministro consigliere per l'Economia e il Commercio dell'ambasciata cinese, "in Cina si registrano circa 260.000 visitatori italiani annualmente, mentre 1,5 milioni di cinesi si muovono per visitare l'Italia tramite i 46 voli settimanali" che uniscono "due paesi che, seppur distanti, sono accomunati da amicizie sincere".

Per Federico Scriboni, head of airline traffic development di Adr, il Roma-Shenzhen "rafforza e conferma il ruolo di Adr come principale gateway in Italia e in Europa". Nella programmazione estiva - informa Adr - il volo di andata partira' alle 11.25 da Roma con arrivo alle 5.20 locali, mentre quello di ritorno da Shenzhen consentira' di sbarcare a Fiumicino alle 8.10 dopo una partenza all'1.30 (orario locale).

(ITALPRESS)