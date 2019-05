Al via partnership gruppo 24 Ore-Sky Italia

Il Gruppo 24 ORE e Sky Italia avviano una partnership tra i due gruppi. L'accordo sara' incentrato sullo sviluppo cross-mediale e la valorizzazione delle rispettive competenze negli ambiti dell'informazione, della produzione di contenuti e altre attivita' editoriali, e sull'individuazione di opportunita' e modelli da sviluppare congiuntamente.

La partnership, al via dall'1 giugno 2019, avra' una durata di 5 anni nell'arco dei quali si lavorera' alla realizzazione di una serie di progetti. Il primo riguarda l'informazione finanziaria e borsistica e sara' declinato in 3 collegamenti al giorno fra Sky TG24 ed Il Sole 24 ORE: la mattina all'apertura delle borse, a meta' giornata e alla chiusura dei mercati azionari. I collegamenti, a cura di un team di giornalisti del Sole 24 ORE e di Radiocor, saranno incentrati sui temi caldi della giornata finanziaria con commenti ed analisi. Un altro progetto editoriale prevede la coproduzione firmata Sole 24 Ore - Sky TG24 di un ciclo di inchieste su temi economico-finanziari, da diffondere attraverso il canale all news di Sky.

Inoltre sono allo studio ulteriori sinergie tra le rispettive testate giornalistiche che potranno prevedere diverse forme di collaborazione, sia in occasione di avvenimenti di particolare rilievo giornalistico, sia mediante collegamenti con le redazioni per approfondimenti e commenti. Sara' inoltre valutato lo sviluppo di coproduzioni tra Radio 24 e Sky, allo scopo di esaminare la possibile trasposizione di format radiofonici di successo in format televisivi e viceversa. Ulteriori progetti riguarderanno la collaborazione tra Sky Sport e le piattaforme del Gruppo 24 ORE.

L'accordo prevede anche operazioni congiunte sul fronte commerciale tra le due concessionarie di pubblicita', Sky Media e 24Ore System.

(ITALPRESS)