Camorra: latitante clan polverino catturato in Marocco

Raffaele Vallefuoco, 55 anni, di Marano, ritenuto uomo di spicco del clan camorristico dei Polverino presente nell'area nord della provincia napoletana, e' stato localizzato nella citta' di Tangeri dai carabinieri della sezione "Catturandi" del reparto operativo di Napoli coordinati nelle indagini dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea.

Il ricercato e' stato catturato dal personale della Polizia marocchina con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale. Vallefuoco rientrava nell'elenco del 100 latitanti piu' pericolosi e si era dato alla macchia nel 2014 dopo una condanna a 29 di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di droga. Terminate le formalita' e' stato associato in carcere in attesa dell'estradizione.

(ITALPRESS)