Aerospazio: Zaccheo a Grottaglie il futuro è già iniziato

"A Grottaglie il futuro e' gia' iniziato". Cosi' il presidente nazionale Enac, Nicola Zaccheo durante il suo intervento dal palco dell'aeroporto di Grottaglie, in provincia di Taranto, prendendo parte alla conferenza internazionale 'Grottaglie Spaceport for Europe'.

Un evento, come ha spiegato lo stesso presidente necessario "per analizzare tutte le opportunita' che questo settore, cioe' quello dell'aerospazio e questo tipo di voli, quelli suborbitali possono offrire nel futuro valutandone anche difficolta' e rischi. Penso che lo spazioporto - ha sottolineato - rappresenti un'opportunita' di sviluppo veramente straordinaria per Grottaglie e per tutto il territorio che dobbiamo assolutamente cogliere, in attivita' di grandissimo valore aggiunto - ha continuato - che hanno potenzialita' di crescita incredibili, in settori che sono gia' e - ha aggiunto - lo saranno sempre piu' il futuro dell'aviazione civile in tutto il mondo e che - ha proseguito - solo pochissimi anni fa sembravano a tutti quanti noi fantascientifici.

Sono sicuro - ha concluso - Zaccheo rivolgendosi ad una platea internazionale - che oggi potremo gettare le basi per lo spazioporto europeo di Grottaglie".

