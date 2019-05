Voucher digitali 4.0, incontro alla Cna di Modica

Un incontro tecnico sul bando dei voucher digitali 4.0 si è svolto, nei giorni scorsi, nella sede della Cna di Modica. Laura Lissandrello della Cna territoriale di Ragusa ha spiegato le opportunità del nuovo bando avente per oggetto la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle piccole imprese di tutti i settori economici. Sono risultate molto interessanti le domande dei partecipanti.

Erano presenti, per la Cna di Modica, il responsabile organizzativo Carmelo Caccamo e Tonino Garofalo. E’ stato precisato che le agevolazioni saranno concesse alle imprese sotto forma di voucher con investimenti minimo di 5.000 euro e un importo del contributo massimo concesso di 10.000 euro. “Riteniamo molto importante – spiegano dalla Cna di Modica – informare quante più imprese del territorio sarà possibile al fine di innalzare la consapevolezza delle stesse sulle opportunità e sui benefici della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica.

Durante l’incontro è emersa una riflessione comune su come il digitale stia prendendo posto nella quotidianità di ciascuno di noi e nelle nostre aziende. Per tali ragioni gli uffici saranno disponibili ad effettuare un check-up aziendale per comprendere il fabbisogno di ogni azienda e quali sono gli strumenti più adeguati da utilizzare”.