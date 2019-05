Convenzione tra Confcommercio Ragusa ed ECampus Università

Convenzione tra Confcommercio provinciale Ragusa ed ECampus Università. La presentazione della convenzione è in programma domani, venerdì 31 maggio, nella sede dell’associazione di categoria in via Sofocle a Ragusa.

Per l’occasione si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno illustrati tutti i particolari dell’intesa che punta a migliorare il sistema associativo. Saranno presenti il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, accompagnato dai quadri dell’associazione di categoria; il direttore generale dell’Università ECampus, Alfonso Lo Vito; il presidente del consorzio Università telematica, Antonino Ballarino; il coordinatore provinciale del Consorzio universitario, Carlo Palacino.