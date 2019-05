Corsi estivi di tennis a Marina di Modica: aperte le iscrizioni

Anche quest’anno nei mesi luglio e agosto prossimi l'Assessorato allo Sport organizza i corsi di Tennis gratuiti per adulti ma soprattutto per i bambini. I corsi di terranno nella struttura comunale di Via dei Fiori a Marina di Modica che viene gestita dallo stesso assessorato.

I corsi di tennis a Marina di Modica hanno trovato il favore degli sportivi che nel corso dei precedenti due anni hanno partecipato in buon numero alle lezioni di questa disciplina che a Modica vanta una solida tradizione. Lo scorso anno si è registrata la presenza di 50 bambini, tutti i giorni per due mesi. I corsi verranno condotti da personale comunale abilitato e specializzato già in forze all'ufficio sport del comune. “Quest‘attività e' nata nel 2017, dichiara l’assessore allo Sport Maria Monisteri, da un'idea del Sindaco e sta diventando ogni anno un appuntamento importante a Marina di Modica atteso che riesce a coinvolgere molti sportivi, appassionati della disciplina, e in tutte le fasce d’età. Siamo molto contenti della risposta per partecipare ai corsi.”

Le iscrizione ai corsi estivi di tennis sono già aperti. Chiunque voglia iscriversi può telefonare all’Ufficio Sport del Comune 331 3041744.