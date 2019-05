Centro storico di Scicli invaso dai topi FOTO

Topi in pieno centro storico a Scicli. A lanciare l'allarme sulla presenza dei roditori per le principali vie del centro sono alcuni cittadini che parlano di grave emergenza sanitaria e di invasione di ratti, in particolare, in via Gesù, via Alberto Mario, via Marconi, corso Mazzini.

I residenti hanno già catturato da soli alcuni grossi esemplari, ma chiedono l'intervento del Comune. I residenti della zona invitano gli uffici di competenza di Palazzo di città a prendere urgenti ed opportuni provvedimenti, con opere di derattizzazione e di prevenzione, per ridare dignità al centro storico, prima che la situazione degeneri. Topi, secondo quanto segnalato alla nostra redazione, sono stati visti sui tetti delle case, sulle terrazze e sui balconi. Un cittadino, un grosso ratto, se l'è ritrovato perfino nel bagno di casa.