A Modica “Come sono Le nuvole”

Il Laboratorio teatrale U.O.C. di Psichiatria di Modica, direttore, dott. Onofrio Falletta, porta in scena lo spettacolo teatrale “Come sono Le nuvole” in programma per martedì 4 giugno alle ore 20.30 al Teatro Garibaldi a Modica, con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del comune di Modica.

Il risultato del laboratorio di teatro terapia che da diversi anni arricchisce le attività riabilitative del Servizio e che ha visto quest’anno Alessandro Romano in veste di regista e conduttore. Una performance in cui parole, pensieri, racconti di sé, danno voce alle emozioni per sperimentare nuovi ruoli e nuove risorse. Come dice il regista “questa messa in scena” è il risultato di un percorso che, con la leggerezza delle nuvole, si adagia su immagini e testi di anime che rivelano la propria essenza”. "Ancora una volta la magia del teatro, per incontrare la città e continuare il dialogo possibile tra salute e cultura", le parole di Alessandra Barone, sociologa dell'U.O.C. Psichiatria, "Un gruppo di lavoro, impegnato in attività di forte valenza, un coordinamento di saperi che rappresenta un eccezionale punto di forza.

Un impegno che prosegue sempre, giorno dopo giorno, verso un progettare comune capace di contaminarsi per toccare il tema della promozione della salute mentale".