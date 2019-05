Dieyta dell'uovo per dimagrire 3 kg: menù settimanale

La dieta dell’uovo per dimagrire 3 kg in una settimana. E’ una dieta molto particolare e non può essere seguita oltre i 7 giorni. Trattandosi di un regime alimentare restrittivo e ricco di proteine raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete, malattie renali o al fegato.

E’ una dieta che negli anni è stato oggetto di studi. In ultimo quello condotto all’University of Louisiana che conferma che una colazione a base di uova contribuisce alla perdita di peso. Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno nelle dieta dell’uovo di una settimana. Lunedì: pranzo con due uova sode, un’insalata di verdure a foglie larghe e un caffè o tè senza zucchero. Cena: due uova sode, un’insalata di pomodoro senza olio con aceto di sidro di mele e un caffè o tè senza zucchero. Martedì: pranzo con una bistecca alla griglia, insalata mista. e un caffè. Cena: due uova sode, un’arancia e un caffè o tè senza zucchero.

Mercoledì: pranzo con due costolette di agnello o di petto di pollo alla griglia, un’iInsalata di cetrioli e sedano, senza olio e aceto di sidro di mele Caffè o tè senza zucchero. Cena: due uova sode, spinaci e pomodori, olio e aceto di sidro di mele. Giovedì: pranzo con due uova sode, cavolfiore bollito senza olio e aceto di sidro di mele, formaggio fresco e una fetta di pane. Cena: due uova sode, spinaci e pomodori, olio e aceto di sidro di mele. Venerdì: pranzo con pesce bollito o alla griglia senza olio, condito con limone, una fetta di pane tostato. Cena: due uova sode, spinaci e pomodori senza olio e aceto di sidro di mele e una caffè o tè senza zucchero.

Sabato: pranzo con una bistecca ai ferri o petto di pollo, insalata di pomodori senza olio e aceto di sidro di mele e un’arancia. Cena: una macedonia di frutta di stagione. Domenica: pranzo con pollo arrosto e carote cotte al vapore. Cena: pollo arrosto e insalata di pomodori senza olio e aceto di sidro di mele e un’arancia. Durante la dieta è importante bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e tisane drenanti al finocchio o tarassaco.