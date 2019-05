Dieta vegetariana per perdere peso: esempio menù

La dieta vegetariana per perdere peso in salute. E’ una dieta che può far dimagrire fino a 2 kg in pochi giorni ed è molto diffusa in Italia. Si basa su una alimentazione fatta di cibi di origine vegetale. In Italia la seguono in 6 milioni. per alcuni ormai è diventato un vero e proprio stile di vita.

I vegetariani affermano che la loro dieta a base di vegetali è la più sana perchè li rende più forti contro molte malattie, come il cancro, le malattie cardiovascolari, il diabete e il Parkinson, ed affermano anche che chi segue questo tipo di alimentazione vive più a lungo. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta vegetariana per perdere peso in un esempio di menù giornaliero. Colazione con un bicchiere di latte scremato dolcificato con miele, due fette di pane integrale con un velo di marmellate senza zucchero e un succo di frutta. Pranzo: una porzione di riso con piselli, un’insalata mista con uova e una macedonia di frutta fresca.

Merenda: una fetta biscottata con crema di frutti o marmellata e uno yogurt con miele. Cena: una minestra, verdure cotte al vapore e 4 noci. Prima di andare a letto si può bere una tisana drenante al finocchio o tarassaco. Negli anni ci sono stati molti studi sulla dieta vegetariana che in alcuni casi è stata additata come carente di nutrienti vitali es essenziali per la vita in quanto monca di proteine. Altre carenze per chi segue la dieta vegetariana sono quella di Vitamina B12 (Cobalamina) e di Ferro. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro stiro raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie, tra cui il diabete o patologie renali.