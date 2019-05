Dieta del supermetabolismo per dimagrire subito: menù settimanale

La dieta del supermetabolismo può far dimagrire di circa 3 kg in una settimana. Lo schema dietetico settimanale per perdere peso si basa su una alimentazione che fa bene alla salute dell’organismo.

La dieta del supermetabolismo nota anche con il nome di Fast metabolism diet, è un modello alimentare finalizzato al dimagrimento ideato nel 2013 da Haylie Pomroy, nutrizionista e consulente fitness americana. Questa dieta si basa su uno schema particolare ovvero in tre fasi. La prima fase dura due giorni e prevede l'assunzione soprattutto di frutta e cereali. La seconda fase sempre di due giorni è cadenzata su verdure e proteine mentre lLa terza e ultima fase di tre giorni ha come alimenti principali frutta, cereali, proteine e grassi buoni.

Ma vediamo quali sono gli alimenti da inserire nello schema dietetico della dieta del supermetabolismo. Tra gli alimenti da scegliere ci sono: tutte le verdure a foglia verde, pomodori, peperoni, zucchine, broccoli, legumi e persino funghi e melanzane. Concesse, naturalmente, frutta fresca e anche alcuni salumi magri come fesa di tacchino o prosciutto, le carni bianche, i pesci magri come merluzzo o sogliola, gli amidi e i cereali. Banditi categoricamente latticini e tutti gli alimenti non compresi nell'elenco. Ma vediamo ora un esempio settimanale, giorno per giorno della dieta del supermetabolismo.

Lunedì: colazione con un frullato di frutta fresca con fiocchi di avena. Spuntino: due mele. Pranzo: insalata con tonno, mela e spinaci. Merenda: una spremuta di arancia senza aggiunta di zucchero. Cena: una porzione di riso con piselli e verdure cotte al vapore. Martedì: colazione con pane tostato e fragole. Spuntino: un mango o due kivi. Pranzo: riso e wurstel di pollo. Merenda: due pere o altra frutta a scelta tra quella sopraindicata. Cena: filetto di maiale con broccoli e ananas. Mercoledì: colazione con una omelette di 3 albumi con funghi. Spuntino con fesa di tacchino. Pranzo: un peperone farcito con tonno e cetrioli. Merenda: bresaola. Cena: filetto di manzo con spinaci.

Giovedì: colazione con una omelette di 3 albumi con spinaci. Spuntino: fettine di salmone affumicato. pranzo: filetto di manzo con verdure. Merenda: tre uova sode private del tuorlo. Cena: minestrone di verdure e fesa di vitello grigliata. Venerdì: colazione con pane tostato con uovo, pomodoro e cipolla. Spuntino: 5 mandorle. Pranzo: insalata con tonno. Merenda: 4 noci o una tisana al finocchio. Cena: lonza di maiale con patate. Sabato: colazione con pane tostato e una tazza di tè verde. Spuntino: una mela. Pranzo: insalata di pomodori con tonno. Merenda: mezzo avocado. Cena: pesce spada con olive.

Domenica: colazione con un frullato di frutta fresca e fiocchi d'avena. Spuntino: 4 noci o una spremuta di arancia senza aggiunta di zucchero o un frutto di stagione. Pranzo: insalata di gamberetti. Merenda: minestrone di verdure. Cena: salmone con patate. Come facciamo sempre nelle nostre diete raccomandiamo di chiedere il parere del prorpio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie (diabete, malattie renali, ipertensione, ecc…). Infine evidenziamo che prima di affidarsi a schemi dietetici indicati è d'obbligo rivolgersi a un dietologo o nutrizionista di fiducia perché la dieta va elaborata in base alla singola persona considerando, età, sesso, lavoro e tipo di vita che si conduce.