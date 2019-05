Regolamentare i videogiochi, proposta di legge di Minardo

Il mondo dei videogiochi sia acquistati, sia scaricati on line, è privo di regole. Per questo risulta prioritario per la sicurezza dei ragazzi un intervento che regolamenti in maniera esaustiva il tema della tutela dei minori in tale settore. L'on. Nino Minardo ha presentato una proposta di legge che reca norme per regolamentare la vendita e la diffusione dei videogiochi violenti e non adatti ai minori.

In ambito europeo, dichiara l’Onorevole Nino Minardo, il Pan European Game Information (PEGI) è un sistema di classificazione nato su impulso della Commissione europea che è stato adottato da molti Governi degli Stati membri. Purtroppo, la classificazione PEGI, per quanto possa essere utile ai fini della descrizione sintetica del prodotto, non è idonea a limitare la vendita dei videogiochi pericolosi per la salute psichica dei minori; inoltre, i rivenditori non sono tenuti a verificare se il prodotto che si intende acquistare è idoneo o no per il singolo acquirente. Il progetto di legge presentato dall'on. Minardo mira da un lato a recepire la classificazione PEGI e, dall’altro, potenziare il sistema di protezione dei minori, apportando quei correttivi che solo una normativa adeguata può introdurre.