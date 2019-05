Zespri on air con la campagna «Amiamoci». “Gustiamoci un kiwi Zespri e Amiamoci di più”. Zespri conferma il concept creativo “Amiamoci” e torna on air con un piano di comunicazione multicanale. Nel mix tv, radio, circa il 20% del budget allocato sul digital con progetti speciali di digital pr che includono social media e brand ambassador e per finire importanti iniziative concorsuali e degustazioni.

“Quest’anno Zespri torna on air per la stagione estiva con un budget in aumento dell’8% e un piano di comunicazione che punta ad aumentare l’awareness della marca in Italia, uno dei mercati strategici di Zespri nel panorama Europeo, e a contribuire allo sviluppo in notorietà e penetrazione della varietàSunGold” commenta Emanuele De Santis, neo marketing manager Zespri. “Puntiamo anche al rafforzamento della nostra relazione con i consumatori con l’obiettivo di fidelizzarli sempre di più ai nostri prodotti per questo abbiamo scelto di incontrarli anche fuori dal tradizionale punto vendita”. La campagna Zespri 2019 rimane legata a contenuti chiave emozionali quali la cura di sé e i piccoli gesti di amore quotidiani per raccontare in modo originale come il consumo giornaliero di kiwi Zespri contribuisce al proprio benessere, garantendosi energia e vitalità.

Allo stesso tempo si è cercato di rafforzare in comunicazione i valori della marca come gusto e qualità superiori per aumentare la fiducia del consumatore.Per la creatività televisiva è stata riconfermata l’agenzia spagnola Shackleton, mentre per la radio il brand si è affidato all'agenzia italiana The Others. Pianificazione Universal Media è on air su tutte le princip ali emittenti nazionali da domenica 26 maggio con particolare focus a giugno e a settembre. All'adv puro si affiancano anche format di sponsorizzazione speciali televisivi come "Un Dolce da Maestro" e "Kitchen Sound", con il celebre chef Alessandro Borghese.