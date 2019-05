Tav: Toninelli: non strumentalizzare approfondimenti

"E' noto come la realizzazione della Tav fosse gia' ampiamente in ritardo prima dell'insediamento di questo governo e di come la sua realizzazione abbia posto valutazioni di opportunita' che richiedono di essere discusse approfonditamente in sede intergovernativa".

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo al question time alla Camera. "Gli approfondimenti non possono diventare oggetto di strumentalizzazione per negare l'intenso lavoro che, al contrario, il governo sta svolgendo sulla realizzazione delle opere utili, grandi e piccole - ha aggiunto Toninelli -. Lo Sblocca cantieri consentira' di individuare commissari che avranno il compito di accelerare le procedure per una serie di opere stradali e ferroviarie di rilevante entita'".

Il ministro Toninelli conferma l'impegno del governo "sugli investimenti per il rilancio dell'economia attraverso il miglioramento e potenziamento della mobilita' di persone e merci e per l'indifferibile messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti".

(ITALPRESS)