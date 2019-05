Domani il voto on line su Di Maio, non scappo

La domanda a cui rispondere e': confermi Luigi Di Maio come capo politico del MoVimento 5 Stelle? Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio". Lo scrive sul Blog delle stelle il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio che annuncia cosi' il 'referendum' sul suo ruolo di leader politico del movimento sulla piattaforma Rousseau.

"Stasera - annuncia - analizzeremo l'esito del voto europeo insieme a tutti i parlamentari, in occasione dell'assemblea congiunta. Nei prossimi giorni faro' altrettanto con i neo parlamentari europei, con i consiglieri regionali e una rappresentanza dei consiglieri comunali e con i sindaci". "Nelle ultime quarantotto ore - dice - hanno detto di tutto contro di me. Dichiarazioni di ogni tipo da ogni parte. Ho letto anche i vostri tantissimi messaggi. Alcuni di incoraggiamento, altri che mi hanno fatto riflettere. E di questo vi ringrazio. La vita, per ognuno di noi, e' fatta di diritti e doveri. Non scappa nessuno.

Non mi sono mai sottratto ad alcuna responsabilita', in questi anni ci ho sempre messo la faccia. Non sono mai scappato dai miei doveri - prosegue Di Maio - e se c'e' qualcosa da cambiare nel Movimento lo faremo. Se ci sono strutture o luoghi decisionali da creare: lo faremo. Prima di ogni altra decisione, oggi pero' ho anche io il diritto di sapere cosa ne pensate voi del mio operato. Voglio sentire la voce dei cittadini che mi hanno eletto capo politico qualche anno fa. Quindi a voi la parola".

(ITALPRESS)