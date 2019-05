Ispica, cerimonia di consegna ex Caserma all'Associazione dei Carabinieri

Consegnata all'Associazione nazionale dei Carabinieri l'ex caserma dei carabinieri di Ispica. Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza ha partecipato oggi alla cerimonia di consegna dell’ex caserma, immobile di proprietà dell’ente, alla locale sezione dell’Associazione nazionale dei carabinieri.

Nell’occasione si è proceduto anche all’inaugurazione della Sala della Memoria e alla posa della pietra di inciampo in memoria del brigadiere dei carabinieri reali Michelangelo Donzello. Il Commissario Piazza nel porgere il saluto alle Autorità presenti e agli intervenuti ha ricordato l’impegno dell’Ente di non disperdere il proprio patrimonio dando atto dell’impegno e dell’abnegazione del presidente della sezione di Ispica dell’Associaizone nazionale dei Carabinieri, Giorgio Calabrese, che con la sua dedizione e la sua passione ha permesso la riapertura di quell’immobile una volta sede della locale stazione dei carabinieri di Ispica e oggi Sala della Memoria per i caduti nell’esercizio del proprio dovere.