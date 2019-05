Giro di Sicilia 2019: ecco il programma

Si terrà lunedì 3 Giugno alle ore 11,00, presso la sala degli specchi di Villa Niscemi a Palermo, la conferenza stampa di presentazione della XXIX rievocazione storica internazionale del Giro di Sicilia by VCCPanormus. L’edizione 2019 del Giro di Sicilia, andrà in scena dal 5 al 9 Giugno, con la classica partenza da Piazza G. Verdi - Palermo, prevista nella giornata di giovedì 6 alle ore 10,30.

A Catania, durante le fasi di partenza della 2^ tappa (giovedì 7 Giugno) si svolgerà una lodevole iniziativa sociale "Vivere un Sogno", che vedrà i ragazzi disabili a bordo delle auto storiche sul circuito di Catania. Oltre 250 le prestigiose auto d'epoca provenienti da diverse nazioni del mondo, che animeranno la prossima edizione. Un percorso in parte rinnovato, che vedrà la sfilata lungo le strade madonite, teatro della mitica Targa Florio di velocità, transitando dapprima, da Trabia, Termini Imerese e quindi Floriopoli (Box della Targa Florio) per giungere poi nella Città di Cerda fino al bivio di Caltavuturo. Nello stesso centro abitato madonita, verrà anche assegnato un trofeo in memoria del conte Giulio Masetti. Poi ancora, la carovana proseguirà alla volta di Castellana Sicula, momento molto atteso, i due Memorial dedicati: il primo di questi, proprio a Castellana, in memoria del barone Antonio Pucci.

Quindi, si proseguirà verso le Petralie con l'attraversamento della Soprana, passaggio latente da Gangi, transito nella Città Sperlinga, Nicosia, dove l'Associazione dei Veicoli Storici Nicosia e l'Amministrazione stanno preparando un'accoglienza scenografica, che vedrà assegnare anche il secondo Memorial dedicato al barone Stefano La Motta. Le auto proseguiranno verso Leonforte, Agira, Regalbuto, Paternò e Catania, sede di arrivo della prima tappa. Venerdì 7 Giugno, (ore 8,30) si svolgerà l'atteso evento denominato "Vivere un Sogno". Poi, il percorso condurrà la carovana tra la magia del barocco siciliano, attraversando le più rinomate locations del siracusano, quindi la stessa Siracusa e Ortigia, Noto, Modica, Ragusa, Ibla, Vittoria, Grammichele, Caltagirone, Mirabella Imbaccari e Piazza Armerina, che vedrà concludersi la seconda tappa.

La Città di Caltanissetta, sabato 8 Giugno (ore 8,30) vedrà ripartire la terza tappa, che porterà la carovana sull'Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, per giungere poi ad Agrigento, con l'attraversamento inedito lungo il centro storico e quindi la Valle dei Templi, con le vetture che entreranno nel cuore del sito - tempio di Giunone. A seguire, Porto Empedocle, la Scala dei Turchi, Menfi e Partanna, dove è previsto l'arrivo della terza tappa con grande accoglienza. Nella Città turistica di Partanna, terminerà il lato sportivo della manifestazione. Quindi, dopo l'arrivo a Partanna, gli equipaggi si trasferiranno presso il Baglio Basile, dove si svolgerà la cena e la premiazione. La quarta ed ultima tappa, invece, ripartirà da Marsala nella mattina di domenica 9 Giugno (ore 8,30) e porterà la sfilata della rievocazione lungo la zona costiera delle saline, attraversando Marausa e Salina Grande.

Poi sarà la volta di Erice, Castellammare del Golfo e quindi l'arrivo definitivo con accoglienza nella Città di Alcamo - Piazza Ciullo. Dopo l'arrivo nella Città di Alcamo, equipaggi e vetture faranno tappa nella Città di Palermo, presso il Golf Club Palermo - Parco Airoldi, che sarà anche location delle verifiche che si svolgeranno il 5 Giugno dalle ore 9,00 alle 20,00 e il 6 Giugno dalle 7,00 alle 9,30.