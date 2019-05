Calcio: Milan. si dimette Leonardo, risoluzione con Gattuso

Il dirigente Leonardo e il tecnico Rino Gattuso non sono piu' al Milan. Il primo si e' dimesso dal suo incarico, il secondo ha risolto consensualmente il proprio contratto con la societa' rossonera.

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha voluto ringraziare entrambi per il loro lavoro:"Leonardo e' tornato al Milan in un momento di necessita', poche settimane prima della chiusura del mercato estivo. Seppur in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata e ha trasmesso la sua energia e la sua ambizione a tutta la squadra. Sono grato a Leonardo per cio' che ha fatto per il nostro grande Club, e gli auguro il meglio per il futuro" ha detto sul brasiliano. "Ho avuto il privilegio di conoscere Rino in questi sei mesi dal mio approdo al Club. Rino ha dato tutto se stesso in questa stagione, portando il Milan al piu' alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13.

Ha lavorato senza sosta, assumendosi sempre tutte le responsabilita', ponendo il Club al di sopra di qualunque altro interesse. Dal profondo del cuore: grazie Rino".

(ITALPRESS)