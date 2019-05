Dieta Ornish per dimagrire e abbassare il colesterolo

La dieta Ornish può far dimagrire velocemente e allo stesso tempo aiuta a combattere il rischio di malattie cardiovascolari, abbassando i livelli di trigliceridi e colesterolo cattivo. La dieta Ornish si basa sul consumo di legumi e cereali integrali a cui deve essere abbinata anche una regolare attività fisica.

La dieta Ornish è stata ideata dal dottor Dean Ornish, professore di medicina clinica dell’Università della California. La dieta Ornish è basata su cereali e loro derivati e sui legumi. Questi cibi sono importantissimi per la nostra alimentazione in quanto sono fonti di carboidrati complessi che vengono utilizzati lentamente dal nostro organismo e non causano improvvisi innalzamenti del glucosio nel sangue. Inoltre sono alimenti ricchi di fibre. In questa dieta la soia non deve mai mancare: è ricca di proteine e sostituisce la carne. Ornish ha creato due differenti tipi di dieta.

Primo tipo: è il regime ideale da seguire se si soffre di colesterolo alto, trigliceridi o problemi cardiaci. Sono consentiti frutta, verdura, cereali e legumi. Aboliti tutti i condimenti, tranne piccole quantità di olio extravergine d’oliva. Secondo tipo: questa è un pò meno rigida. Comprende anche il pesce e la carne di pollo. Ornish associa a questa dieta anche l’attività fisica, basta anche una semplice camminata di 30 minuti al giorno. ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù. Colazione a scelta tra una tazza di latte scremato o una spremuta d’arancia da accompagnare con due fette biscottate, preferibilmente integrali, con un velo di marmellata, oppure 40 grammi di cereali integrali.

Sono ammessi anche tè o tisane poco zuccherate. Spuntino di metà mattina: una centrifuga di frutta o verdura oppure circa 200 grammi di frutta fresca. Pranzo: alternare una porzione da circa 150 grammi di pesce o carne bianca magra alla griglia o una porzione di farro oppure affettati magri tipo bresaola, tacchino o anche 100 grammi di tonno al naturale o albume d’uovo sodo. Come contorno sempre verdura cruda o cotta, da condire con poco olio d’oliva, più circa 30 grammi di pane integrale. Merenda: un vasetto di yogurt o della frutta fresca.

Cena: alternare porzioni da circa 80 grammi di cereali o riso da condire con verdure, oppure zuppe di legumi o pasta preferibilmente integrale. Anche per questo pasto è consigliato consumare verdura cruda o cotta a piacere. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se sis soffre di particolari patologie come il diabete.