Ragusa, via Achille grandi indecorosa FOTO

“Marciapiedi impercorribili, un manto stradale dissestato, uno spartitraffico con erbacce e arbusti che diventano pericolosi per la viabilità e arrivano ad occultare pure alcuni segnali stradali”. Succede in via Achille Grandi a Ragusa.

Le criticità enumerate dal consigliere 5 stelle Alessandro Antoci non si riferiscono a qualche strada urbana periferica, ma piuttosto a via Achille Grandi, porta d’ingresso “per chi arriva dalla superstrada (da Catania o da Modica aggiungiamo noi) ma anche dalla fascia costiera”. Antoci esorta “a dotare di un adeguato biglietto da visita la nostra città per cui è necessario intervenire in maniera opportuna per garantire risposte di un certo tipo alla cittadinanza ma anche ai visitatori” considerando che “questa importante realtà legata alla circolazione veicolare si presenta in maniera indecorosa, una situazione assolutamente censurabile che chiediamo all’amministrazione comunale di rivedere nel modo più adeguato”.

Alessandro Antoci non perde l’occasione di ricordare che “durante la discussione sul bilancio il gruppo consiliare Cinque Stelle aveva presentato un emendamento proprio per destinare delle risorse economiche su via Achille Grandi e fare in modo che questa arteria stradale potesse essere in qualche modo curata nella maniera più opportuna” e poi aggiunge “mi risulta che dovrebbe iniziare la scerbatura nella parte bassa della strada, accanto a piazza Croce, ma soltanto sul marciapiede. Servirebbe, invece, un’attenzione rivolta indistintamente a tutta l’arteria stradale proprio per la funzione legata all’accoglienza che la stessa ha nei confronti di tutto il traffico viario in entrata verso Ragusa ma anche in uscita”. (da.di.)