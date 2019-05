Europee, gli attivisti della Lega di Ragusa festeggiano i risultati

Un risultato “storico”: così gli attivisti della Lega di Salvini nel ragusano, hanno commentato l’affermazione del proprio partito nelle consultazioni europee. Nella provincia più a sud d’Italia, Matteo Salvini è stato il candidato più votato, trainando la Lega dagli 886 voti delle europee del 2014 alle attuali 22.082 preferenze.

C’è grande soddisfazione anche per l’elezione al seggio di Strasburgo di Francesca Donato, l’avvocatessa di Palermo, che durante la campagna elettorale ha fatto tappa a Ragusa, incontrando simpatizzanti e sostenitori nella sede dell'ANMIL. La Donato, che ha raccolto nella provincia iblea ben 1.083 voti su 28.067 complessivi, nei prossimi giorni sarà di nuovo a Ragusa per ringraziare gli elettori e rinnovare l’impegno e la determinazione nel portare avanti le istanze del territorio, quali la necessità di infrastrutture, lo sviluppo del turismo, le norme sulla pesca, lo stop ai prodotti agricoli a basso costo dal Nord Africa, la regolamentazione dei flussi migratori e le politiche a sostegno delle famiglie e del lavoro. L’affermazione della Donato è stata Particolarmente importante a Ragusa e a Modica, ma anche a Pozzallo, Scicli e Chiaramonte Gulfi dove è risultata la candidata leghista più votata dopo Salvini.

"Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta in maniera assolutamente spontanea in Sicilia e in gran parte della Sardegna – ha commentato la neodeputata in un post su Facebook - Ho ottenuto un risultato straordinario, superiore alle mie più rosee aspettative. Un esito che premia un lavoro di cinque anni come presidente del Progetto Eurexit. Andrò al Parlamento Europeo con la collega Annalisa Tardino con cui siamo molto affiatate: più giovane di me e molto motivata. Sono certa che faremo un ottimo lavoro".