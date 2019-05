Al Politecnico di Milano Insieme guardando al futuro

La fabbrica del futuro, le nuove sfide della mobilita', connettivita' 5G, Internet of Things e intelligenza artificiale. Sono i temi al centro dell'incontro "Insieme guardando al futuro", tenutosi questa mattina al Politecnico di Milano con l'obiettivo di riunire attorno allo stesso tavolo

l'ateneo milanese, la Fondazione Politecnico e i partner istituzionali e aziendali, sviluppando il confronto sui trend emergenti in tre settori importanti di sviluppo per l'ateneo e per il sistema paese. "L'opportunita' di incontrare, all'interno dell'assemblea dei partecipanti, rappresentanti di un'associazione di imprese e anche di stakeholder istituzionali come Regione Lombardia e Comune di Milano, consente di mettere a fattor comune le criticita' e le opportunita' in termini di sviluppo economico, lavoro e valorizzazione del capitale umano, in un mondo orientato a nuove infrastrutture per la mobilita', fabbriche sempre piu' digitalizzate e connettivita' 5G", commenta all'Italpress Eugenio Gatti, direttore generale della Fondazione Politecnico di Milano.

Ad aprire l'incontro e' stato l'intervento di Ferruccio Resta, rettore del Politecnico, il quale ha ricordato come l'ateneo di Piazza Leonardo Da Vinci aspiri a diventare per il territorio lombardo una 'leading university' a livello internazionale, che sia cioe' "in grado di fare da catalizzatore in progetti di una certa rilevanza, multiattore, multidisciplinari e di medio termine, richiamando quindi capitale umano".

