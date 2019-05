La cucina siciliana sbarca all'aeroporto di Roma Fiumicino

Aeroporti di Roma e Antica Focacceria San Francesco hanno presentato il nuovo menu' elaborato dallo Chef Giuseppe Biuso per i passeggeri dello scalo romano.

Biuso - executive chef del Therasia Resort di Vulcano e responsabile del ristorante "Il Cappero", una stella Michelin - ha presentato la sua versione di tre piatti: panelle e crocche'; l'arancina all'arancia e lo sfincion gourmet. "L'obiettivo e' che i passeggeri abbiano un'esperienza sempre piu' in linea con le loro aspettative", ha detto Domenico Valente, account manager food and bevarage di Adr. Dopo due menu', improntati piu' su primi e secondi piatti, Biuso ha detto di essersi concentrato sullo street food di Palermo, citta' in cui e' nato nel 1988.

"Sono siciliano, lavoro in Sicilia e cerco di valorizzare il mio territorio. Questa collaborazione, con un brand tradizionale del nostro territorio come Antica Focacceria, e' nata dal voler portare a Fiumicino una parte di Sicilia", ha sottolineato lo chef siciliano.

