Oggi alla Scuola Pirandello di Comiso si celebra "L'Infinito"

Celebrazioni per il bicentenario de L'Infinito di Giacomo Leopardi, alla scuola "Pirandello" di Comiso. Oggi, martedì 28 maggio, sarà presentato il video girato in occasione dell'evento #200INFINITO, promosso da MIUR e Casa Leopardi, per celebrare i duecento anni dalla scrittura de "L'infinito" di Giacomo Leopardi.

La scuola è l'unica della provincia di Ragusa e tra le poche in Sicilia ad aver partecipato all'iniziativa che sarà celebrata alle ore 11.00 presso l’Auditorium dell' Istituto Statale d'Istruzione Secondaria di I grado “L. Pirandello” di Comiso. Alla realizzazione del video hanno partecipato più di cento studenti della scuola, una classe della scuola primaria del 2° Circolo “Senia”, i docenti e il Sindaco della

città. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Comiso.