Incidente sul lavoro a Modica, 49enne rischia di perdere una mano

Rischia di perdere una mano un uomo 49enne di Modica rimasto vittima di un incidente sul lavoro, avvenuto questa mattina in un biscottificio di Modica Alta. Durante la sua attività l'uomo, non si sa bene per quale ragione, è rimasto incastrato con l'arto negli ingranaggi di un macchinario.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, ma vista la gravità della situazione, il lavoratore è stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center di Catania. Qui i medici sottoporranno il 49enne ad un delicato intervento chirurgico per fare il possibile per cercare di recuperare l'arto. Sul luogo dell'incidente le indagini dei Carabinieri per capire l'esatta dinamica del sinistro e se ci sono delle responsabilità.