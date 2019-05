Ragusa in piazza per ricordare Alice, Maria e Pamela

Vogliamo dire «#adessobasta», così le Donne si sono organizzate per domani sera, mercoledì 29 maggio, ore 20.00, nel trigesimo della morte di Alice, per ricordarla assieme a Maria, 11 ottobre 2018 e Pamela, 17 novembre 2016.

La manifestazione contro la violenza sulle donne, dopo l’ennesimo femminicidio, avvenuto nella tranquilla città, a cui hanno aderito donne, uomini e istituzioni, dopo l’appello lanciato sui social, a partecipare alla fiaccolata promossa da un Collettivo di Donne che si è organizzato del tutto spontaneamente per dire NO alla violenza nei confronti delle donne. Il corteo si radunerà in piazza San Giovanni alle ore 20.00, seguirà il percorso da corso Italia, via Roma per arrivare alla rotonda Maria Occhipinti.