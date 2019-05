Nicodemo Liotti, dal commissariato di Modica alla Digos di Reggio Calabria

Nicodemo Liotti ex dirigente del Commissariato di Polizia di Modica andrà alla Digos di Reggio Calabria. L'assegnazione ufficiale è stata pubblicata oggi sul sito dell'ANFP, l'Associazione nazionale dei Funzionari di Polizia. Liotti, dall'elenco delle assegnazioni dei neo primi dirigenti che hanno seguito il corso di formazione dirigenziale a Roma, risulta dirigente alla Digos della Questura di Reggio Calabria.

Un incarico impegnativo e di grande prestigio per l'ormai ex dirigente del Commissariato di Via Cornelia che, nei primi giorni della prossima settimana, assumerà il suo nuovo incarico presso la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali di Reggio Calabria.