Al Garibaldi di Modica per Gianni Rando e La Casa di Toti

Un successo di pubblico e di risultati in termini di solidarietà. E' stato uno spettacolo molto gradito dal pubblico quello messo in scena sul palco del Teatro Garibaldi di Modica sulla storia personale e professionale dell'hair stylist modicano Gianni Rando.

Circa 300 persone hanno assistito ai quattro atti che sotto la regia di Cristina Cecere, il make up di Claudia Pascali, e l’organizzazione di Fabiana Giannone hanno visto alternarsi sul palco attori e ballerini, cantanti e modelle; L'idea è stata di Gianni Rando che ha voluto raccontare in qesto modo la propria vita formativa e lavorativa. Da Modica a Firenze, da Milano al suo ritorno a Modica, si sono rivissuti i luoghi e le amicizie di un tempo con la ritrovata vita lavorativa a Modica. Teatro gremito di amici e imprenditori che credono nel sociale, ma anche di clienti affezionati, curiosi ed invitati.

Lo spettacolo ha avuto soprattutto un fine sociale sposando l'ambizioso progetto che da anni porta avanti Muni Sigona: “La casa di Toti”, progetto che finalmente l’anno prossimo vedrà la luce con l’inaugurazione dell’albergo etico che nascerà proprio in territorio modicano. A supporto del progetto anche l’autore e cantante Fabio Abate che ha cantato il suo ultimo singolo “Come le Stelle”, oltre alla colonna sonora del progetto sociale “Calle Calle”. Momenti molto emozionanti e toccanti, vissuti durante la serata non solo per Gianni Rando, ma anche per la mamma di Toti, che ha inaugurato la stagione degli eventi su Modica, fin quando non verrà completato l’albergo etico.

Presenti all’evento anche il Presidente del consiglio comunale di Modica, Carmela Minioto e il consigliere Alessio Ruffino, che si sono detti soddisfatti della sensibilità e della generosità mostrate anche in questa occasione dai cittadini modicani.