Blind in off road 4x4, non vedenti alla guida di fuoristrada

Torna domenica 2 giugno a Ragusa il “Blind in off road 4x4” che quest’anno celebra la 13esima edizione. L’evento è promosso in collaborazione tra la sezione territoriale di Ragusa dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, il Club Montiblei off road di Vittoria e l’ufficio provinciale di Ragusa del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Da quest’anno, inoltre, ci sarà il patrocinio della Federazione italiana fuoristrada. Nel corso di questa edizione, la nuova area forestale attrezzata del Monte Lauro, sulla provinciale che da Giarratana conduce a Monte Lauro - Bucchieri, messa a disposizione dall’ufficio provinciale di Ragusa del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale. I non vedenti e gli ipovedenti, condurranno i fuoristrada accompagnati alla guida da un copilota del Club Montiblei, normodotato dal punto di vista visivo. Una esperienza entusiasmante per chi non può provare l’emozione della guida e che, invece, in questa occasione, sotto la garanzia e la tutela della massima sicurezza per se stessi e per gli altri, avrà l’opportunità di realizzare un piccolo sogno, diventando il protagonista di una singolare performance sportiva.

Il raduno e? in programma alle 8,30 mentre la gara prenderà il via intorno alle 9. I concorrenti si daranno battaglia lungo un circuito appositamente approntato. A seguire si terranno le premiazioni. Tre le sezioni in gara: quella dei non vedenti, quella degli ipovedenti ed infine quella dei normodotati bendati. Grazie a questa iniziativa vissuta da sempre con il massimo dell’entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, si e? riusciti ad attirare l’attenzione di un numero sempre maggiore di affezionati, provenienti anche da altre province siciliane, a conferma che ormai la manifestazione e? a respiro regionale.