Vela: Fiv e Kinder+Sport insieme nel weekend per il Vela Day

Una due giorni dedicata a tutti coloro che, dai sei anni in su, vogliono avvicinarsi e scoprire piu' da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela. La Fiv - in collaborazione con "Kinder +Sport Joy of Moving", il progetto di responsabilita' sociale del gruppo Ferrero, Assomarinas e le

societa' affiliate - da' appuntamento per sabato e domenica per il "Vela Day", giunto alla terza edizione, che si terra' in tutta la penisola, con oltre 200 circoli velici aderenti, per promuovere la cultura del mare, il rispetto dell'ambiente e la pratica della vela. "Speriamo di coinvolgere ancora piu' partecipanti dello scorso anno e soprattutto che tanti imparino ad amare la vela come la amiamo noi", le parole di Luisa Franza, consigliere federale referente dell'attivita' Promozionale. Il "Vela Day" permettera' di "dare maggior visibilita' ai circoli nel periodo precedente all'apertura della Scuola Vela" e servira' a "far capire che e' uno sport aperto a tutti.

E' un'occasione che speriamo possano sfruttare in tantissimi per poter amare questo sport e vivere nella natura". L'iniziativa si affianca al programma federale delle scuole vela Fiv presenti nei circoli riconosciuti e che svolgono costantemente la promozione delle discipline veliche, vela, windsurf, kiteboarding con particolare attenzione ai giovanissimi. L'attivita' promozionale giovanile si completa con "Velascuola", progetto didattico culturale riconosciuto dal Miur, indirizzato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per completare l'evento e' stato anche lanciato un concorso fotografico che mettera' in palio per i vincitori (uno per zona Fiv) una divisa della nazionale. Il tutto rigorosamente sui social. Regolamento, elenco dei circoli che hanno aderito al Vela Day e tante altre informazioni sono consultabili su http://www.federvela.it/veladay.

(ITALPRESS)