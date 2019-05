Giornata nazionale dello Sport presentata a Ragusa

Il Coni di Ragusa al lavoro per programmare la XVI Giornata nazionale dello sport in programma domenica 2 giugno. Il delegato provinciale, Maria Monisteri, ha convocato, nella sede della Scuola regionale di sport di via Magna Grecia, i rappresentanti delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle discipline associate.

Erano presenti: Saro Rigoletto per il Csain, Giovanni Fortunato per l’Opes, Sergio Cassisi per il Csen, Antonella Caramia per il Csi, Elio Sortino per il Cip, Vincenzo Cascone per la Fib, Gino Giacchi per la Figc, Gianni Giurdanella per la Fipav, Alessandro Tumino per la Fit. Nel corso dell’incontro è stata definita una prima traccia di tutti gli interventi da porre in essere per promuovere le discipline sportive nei vari comuni dell’area iblea. Sarà pubblicato nei prossimi giorni un calendario provinciale delle varie attività che saranno realizzate sul territorio. La Giornata nazionale dello sport è una grande manifestazione aperta a tutti che si svolge contemporaneamente sul territorio nazionale ed è rivolta a chi ama e pratica lo sport e alla promozione di numerose discipline sportive.

Il tutto verrà svolto sotto la direzione del Coni che, in coordinamento con le associazioni, gli organismi sportivi e gli enti locali operanti sul territorio, intraprenderà, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.