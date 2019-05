Calcio: Champions. Pochettino: mio futuro? conta solo finale

"Oggi non c'e' niente di piu' importante di quello che abbiamo davanti". Nel media day dedicato al Tottenham in vista della finale di Champions in programma sabato al Wanda Metropolitano contro il Liverpool, Mauricio Pochettino dribbla le domande sul suo futuro.

Lo stesso tecnico argentino, nelle scorse settimane, ha messo in dubbio la sua permanenza sulla panchina degli Spurs ma oggi rimanda ogni possibile discussione a dopo Madrid. "Possiamo fare la storia, possiamo scrivere la nostra storia e regalare ai nostri tifosi la migliore delle gioie - sottolinea - Pensare alle cose individuali e' un po' imbarazzante. Non e' importante il mio futuro, abbiamo cose piu' grandi davanti, l'unica cosa a cui penso e' giocarcela con tutte le emozioni che la Champions ti porta. Le voci sono voci ma restano li', la nostra concentrazione e' al 200% sulla finale.

Dopo la finale ci sara' tempo per parlare". Pochettino non vuole lasciarsi sfuggire la coppa dalle grandi orecchie. "Mi sto divertendo molto. Ho pensato molto a questi giorni, sono passati 5 anni da quando ho firmato il contratto col Tottenham ed e' stato un periodo incredibile. Nelle ultime due settimane abbiamo lavorato molto ma ci stiamo divertendo nel preparare questa partita. Essere in finale di Champions e' un risultato incredibile per questo club, abbiamo lavorato sodo e sviluppato un progetto diverso da quello di altri club".

