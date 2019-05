Dieta ipocalorica 800 kcal per dimagrire 4 kg in 7 giorni

La dieta ipocalorica 800 kcal può far dimagrire fino a 4 kg in una settimana. E’ una dieta molto restrittiva che non può essere seguita se si soffre di particolari patologie. La dieta ipocalorica è tra le diete lampo più seguite in quanto per perdere subito bisogna ridurre l’apporto calorico giornaliero.

Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno della settimana nella dieta ipocalorica 800 kcal. La colazione è sempre la stessa con latte magro g 150 con cornflakes o un vasetto di yogurt magro, caffè senza zucchero. Lunedì: pranzo con lenticchie o ceci g 150, verdura cotta g 150, olio un cucchiaio, un frutto fresco. Cena: prosciutto sgrassato o bresaola g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaino, un frutto fresco o cotto. Martedì: pranzo con una fettina di carne magra, insalata g 50, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: frittata (2 uova 1 cucchiaino di olio), verdura g 150, olio 1 cucchiaino, un frutto fresco o cotto.

Mercoledì: pranzo con pesce ai ferri g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: mozzarella o formaggi magri g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Giovedì: pranzo con petto di pollo g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: filetti di merluzzo g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Venerdì: pranzo con tonno senza olio g 150, olio un cucchiaino, insalata g 50, un frutto fresco. Cena: mozzarella o formaggi magri g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.

Sabato: pranzo con tacchino o pollo alla griglia g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: due uova sode o in camicia, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Domenica: pranzo con pesce di mare arrosto g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: ricotta di mucca o certosino g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Bere soltanto acqua minerale non gassata.

Aggiungere una fetta di pane a pasto comporta un aumento di oltre 100 Kcal giornaliere. Per olio si intende: "olio extra-vergine di oliva". Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete o la pressione alta.