Petto di pollo alla provenzale nella dieta: ricetta per dimagrire

Il petto di pollo alla provenzale è una ricetta ideale per dimagrire durante una dieta. E’ una ricetta proteica che si può inserire nello schema dietetico di una dieta proteica. E’ facile da preparare e gustoso da servire.

Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono per 4 persone: 400 g di petto di pollo, una cipolla cipolla rossa, un peperone rosso, un peperone giallo, un peperone verde, erbe aromatiche, una spruzzata di aceto di mele e tre cucchiai di olio extravergine di oliva. Ora vediamo come si prepara: cospargere il petto di pollo con le erbe aromatiche, un pizzico di sale e una presa di pepe, poi rosolarlo su ciascun per circa sei minuti. Trasferire il petto di pollo in una teglia e terminare la cottura in forno a 180° per dodici minuti. Nel frattempo tagliare i peperoni, la cipolla e le olive, condirle con aceto di mele, peperoncino, sale.

Servire il petto di pollo caldo o a temperatura ambiente insieme alle verdure. Per i vegetariani e vegani che seguono una dieta vegana o vegetariana basta sostituire la carne bianca con una pari quantità di tofu, tempeh o bistecche vegetali (soia, lupini, seitan etc.). Ecco le altre ricette dietetiche pubblicate sul nostro sito. La ricetta del pollo alla provenzale è spesso inserita nella dieta proteica per dimagrire subito.