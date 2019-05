Insalata di frutta e verdura nella dieta: ricetta per dimagrire

L’insalata di frutta e verdura è la ricetta ideale da inserire in una dieta per dimagrire. E’ facile da preparare oltre ad essere un piatto ipocalorico che aiuta a perdere peso. Ma vediamo come si prepara la ricetta dietetica dell’insalata di frutta e verdura per dimagrire.

Ingredienti: 60 grammi di insalata riccia, 4 fichi biologici, una mela rossa, 100 grammi di mirtilli, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e un cucchiaio di aceto di mele. Ecco come si prepara: tagliare i fichi e la mela a spicchi, metterli in una terrina ed unire i mirtilli e l’insalata. Preparare la salsa emulsionando olio, aceto e condire l’insalata a piacere, regolando eventualmente con sale e pepe, a seconda dei gusti. La salsina può essere anche realizzata con yogurt magro di soia e aromatizzata a piacere. La ricetta dell’insalata di frutta e verdura è un piatto gustoso da inserire nella dieta per dimagrire in salute. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.