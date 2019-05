Elezioni Europee, Minardo si congratula con Milazzo

Elezioni Europee, il deputato nazionale Nino Minardo di Forza Italia si congratula con Giuseppe Milazzo, un 40 enne in grado di lavorare per la Sicilia e per i siciliani, facendo valere le istanze dei territori.

Il risultato delle elezioni europee riconferma la bontà delle scelte di Gianfranco Miccichè premiandone il lavoro e le strategie che il commissario regionale ha messo in campo con una lista competitiva. Per Minardo vince quindi la bontà delle scelte di Gianfranco Miccichè riconfermando la leadership di Forza Italia nell’isola che è la roccaforte dei voti di Forza Italia. Un risultato che consolida la posizione degli elettori moderati fortificati dalla presenza di Silvio Berlusconi; le 90 mila preferenze confermano la fiducia politica e la stima verso il Presidente.