Elezioni Europee, Zingaretti: Pd unica alternativa

Tre sono le priorita' del Pd dopo il voto delle Europee. A illustrarle, nel corso di una conferenza stampa, il segretario dem Nicola Zingaretti. "Costruire nel pase una proposta diversa - afferma Zingaretti -: per prima cosa un fondo per creare lavoro, per la sostenibilita'

ambientale e una battaglia contro la dispersione scolastica che renda gratuita per i ceti medio bassi l'iscrizione dall'asilo nido all'Universita'. Secondo punto, noi dobbiamo continuare la scrittura di un piano di governo, chiamado a raccolta tutti quelli che hanno paura di un governo a forte egemonia di destra. Tocca a noi costruire insieme questo programma per il futuro. Continuiamo a scommettere sulla costruzione di una nuova allenanza di centrosinistra. Guardiamo al mondo civico nei territori, ai tanti attori moderati che non si ritrovano in una alleanza con la destra di Salvini e a un elettorato che dovra' riflettere sul fatto che questo paese sta cadendo in un governo di estrema destra".

"Terzo punto - conclude Zingaretti -: valutiamo il voto e la fiducia che ci e' stata data con un invito a essere coerenti con un coraggioso rinnovamento del Pd che ci deve portare ad aprire gia' da prima dell'estate una coraggiosa fase di rigenerazione".

(ITALPRESS)