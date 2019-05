Coltivava droga in casa, sciclitano arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile di Modica nel corso delle operazioni volte a prevenire lo spaccio e la produzione di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto uno sciclitano per coltivazione di marijuana. Si tratta di V.D.M. di 34 anni, pregiudicato.

L’attività dei militari dell’Arma ha tratto spunto dalle informazioni raccolte dal territorio che indicavano il giovane della frazione di Donnalucata con alcuni precedenti come un soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti. L’operazione è scattata nella tarda serata, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione ed hanno rinvenuto tutto il materiale utile alla coltivazione della marijuana (fertilizzanti e semi), le lampade accese, la tenda in nylon con ventilazione automatica e tre piantine di altezza media già cresciute di marijuana. Inoltre, è stato rinvenuto un involucro con circa 10 grammi di stupefacente. Al termine dell’attività, il giovane è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità Giudiziaria in attesa di giudizio.