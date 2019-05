Dieta metabolica per dimagrire subito 8 kg: ecco come

La dieta metabolica può far dimagrire velocemente fino a 8 kg in due settimane. E’ una dieta che risveglia il metabolismo e depura l’organismo da tossine. E’ una dieta molto restrittiva e non adatta a tutti.

La dieta Metabolica si basa sul principio della ridotta stimolazione insulinica di certi alimenti ( le proteine e i grassi) e sul graduale e lento rilascio di zuccheri nel sangue di altri tipi di alimenti (la frutta). L’insulina e’ un ormone prodotto dal pancreas che viene secreto in misura proporzionale al livello di zuccheri nel sangue. Una delle caratteristiche del suddetto ormone e’ che promuove la lipogenesi, cioè la sintesi dei grassi e il successivo accumulo negli adipociti. Conoscendo tali principi si è elaborata la “dieta metabolica”, che consente di ottenere risultati importanti ed in breve tempo.

In 14 giorni si può giungere sino a 8 kg di perdita ponderale, con una perdita media di 1 kg al giorno, nei primi giorni e una perdita di 500 grammi pro die negli ultimi giorni. La dieta influisce sul metabolismo , per cui i risultati sono duraturi nel tempo. Seguendo, inoltre, le “regole per mantenere il peso forma”, esposte più avanti, avrete un basso rischio di ingrassare di nuovo. La dieta metabolica è controindicata espressamente agli insufficienti renali cronici. Inoltre come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiato di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico.

E’ importante che facciate vedere al vostro medico curante questa dieta per essere certi che non vi siano controindicazioni.In ogni caso decliniamo ogni responsabilità. Ma vediamo cosa prevede lo schema dietetico giorno per giorno della dieta metabolica per dimagrire velocemente fino a 8 kg. Lunedì: colazione con un succo di pompelmo, senza zucchero e un frutto di stagione, con caffè o tè senza zucchero o una tazza da 120 ml di latte scremato senza zucchero. Pranzo: carni magre assortite (pollo, tacchino, manzo,cavallo), fredde o ai ferri ,con pomodori o melanzane o zucchine alla griglia. Cena: pesce magro (sogliola ,orata) o crostacei ,con insalata mista di verdure, una fetta di pane integrale , una mela verde.

Martedì: colazione come il lunedì. Pranzo: macedonia di frutta a volontà. Cena: hamburger alla griglia, con una insalatona di verdure: pomodori, peperoni, cetrioli, lattuga, sedano, olive e cetrioli ecc. Mercoledì: colazione un bicchiere di latte parzialmente scremato, una macedonia di frutta. Pranzo: insalata di salmone o tonno al naturale, a volontà, melone o altra frutta di stagione. Cena : carne magra fredda (es. roast-beef) o alla griglia (es. fesa di vitello o tacchino),oppure 100 gr di bresaola, con abbondante insalata di lattuga, pomodoro, sedano, cetrioli, olive.

Giovedì: colazione come il mercoledì. Pranzo: 2 o 3 uova sode o in camicia,con zucchine o pomodori ,cavolini di Bruxelles,una fetta di pane integrale. Cena: pollo o tacchino alla griglia a volonta’, con spinaci, pomodori, peperoni, piselli. Venerdì: colazione come il lunedì. Pranzo: formaggi assortiti: mozzarella,gruviera, grana ,con spinaci, lattuga e zucchine. Cena: pesce ai ferri a volontà, con insalata mista di verdure cotte o crude ,un frutto di stagione. Sabato: colazione come il martedì. Pranzo: macedonia di frutta a volontà. Cena: pollo o tacchino arrosto o alla griglia, con insalata di pomodori, lattuga, olive, zucchine ecc.

Domenica: colazione. Pranzo: 50 gr. di pasta ,condita con succo di pomodoro e un cucchiaino di olio extravergine d’ oliva. Cena: vitello arrosto o pesce lesso o alla griglia, con insalata di verdure miste a volontà.