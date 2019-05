Dieta Low Carb per dimagrire 3 kg: menù settimanale

La dieta Low Carb può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ tra le diete che hanno avuto la maggiore diffusione negli anni ’90. La dieta Low Carb permette di perdere peso velocemente.

Lo schema dietetico prevede un quantitativo di carboidrati peri al 20 % del totale delle calorie introdotte nella giornata. Esistono vari tipi di diete low carb e tra quelle più note ci sono: la dieta zona, la dieta Atkins, la dieta Scarsdale, la dieta a punti e altre. Le diete Low Carb si dividono in due gruppi principali, quelle con un basso apporto di carboidrati ed elevato apporto di proteine e diete con pochi carboidrati e molti grassi. Ma vediamo cosa si mangia in una dieta Low Carb che consente di dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La colazione e lo spuntino è sempre lo stesso per ogni giorno della settimana. Colazione con 4-5 biscotti proteici o integrali o fette biscottate o plumcake integrali. Spuntino: 2-3 biscotti proteici o integrali o la barretta.

Lunedì: pranzo conpetto di pollo alla piastra condita con poco olio crudo ed erbe aromatiche. Cena: trancio di tonno al naturale con verdure al forno. Martedì: pranzo con pesce spada affumicato con verdure. Cena: vitello ai ferri con verdure. Mercoledì: pranzo con frittata al forno (due uova) con verdure. Cena: merluzzo alle erbe aromatiche con insalata. Giovedì: pranzo con insalata di tonno. Cena: bresaola e verdure. Venerdì: pranzo con 50 g di farro integrale con verdure. Cena: sogliola al forno con contorno di verdure. Sabato: pranzo con coniglio con verdure al forno. Cena: pizza integrale alle verdure, senza mozzarella.

Domenica: pranzo con 100 g di pollo arrosto senza pelle con verdure miste. Cena: spigola ai ferri con insalata. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomdiamo di chiedere il parere del proprio medico di famiglia o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie come il diabete o l’ipertensione.