Elezioni Europee, affluenza alle urne alle 19 in provincia di Ragusa

Leggermente in aumento la percentuale media di affluenza alle urne in provincia di Ragusa per le elezioni europee anche secondo i dati diffusi dalla Prefettura relativi alle ore 19.00. La percentuale dei votanti è del 26,41% rispetto al 25,54% delle precedenti consultazioni.

Nel dettaglio, l'aumento più evidente è quello registrato a Modica dove rispetto alle 19 delle scorse elezioni, quando si registrò il 25,95%, adesso si registra il 29,88%. A ragusa la ercentuale è pressochè uguale: il 29,98% rispetto a 29,38, mentre a Scicli è aumentata quasi di due punti percentuali: 27,34 rispetto 25,93. Ma ci sono Comuni iblei dove la percentuale di votanti è scesa. Il dato più evidente è quello di Ispica dove nelle scorse elezioni si era raggiunto già il 34,03% dei votanti, mentre alle 19 di oggi ha votato solo il 28,77%.

A Vittoria ha votato il 22,04%, a Pozzallo il 24,37%, ad Acate il 23,77%. In calo anche il numero di votanti a Comiso 21,74% anzichè 23,82%. Tutti i dati si trovano sul sito della Prefettura di Ragusa.