Financial Times, trattative per alleanza Fca-Renault

Fiat Chrysler Automobiles e Renault sono in trattativa per dar vita a un'alleanza. La notizia e' riportata dal Financial Times, che parla di negoziati in fase "avanzata", citando varie fonti a conoscenza delle trattative in corso.

L'obiettivo dell'alleanza sarebbe quello di affrontare meglio i cambiamenti strutturali in atto nel mercato globale dell'auto. Un eventuale accordo potrebbe portare in futuro a un ingresso in futuro di Fca nell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Nessun commento da parte del Lingotto sui rumors riportati dal Financial Times. Viene solo ricordato come i due gruppi lavorino da anni assieme per la produzione di veicoli commerciali e i contatti siano frequenti.

(ITALPRESS)