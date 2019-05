Festa di San Giorgio a Ragusa, presentato il programma

Presentata a Ragusa l'edizione 2019 dei festeggiamenti in onore di San Giorgio martire che culmineranno con le partecipate processioni del prossimo fine settimana. E’ stato il parroco del Duomo, don Pietro Floridia, ad illustrare nel dettaglio il messaggio che si intende lanciare per questa edizione 2019. Erano presenti anche il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, e l’assessore al Turismo, Barone.

All’incontro, tenutosi al circolo della conversazione, anche Giovanni Sortino in rappresentanza del comitato dei festeggiamenti in cui confluiscono le associazioni San Giorgio martire e Portatori San Giorgio “Peppino Firrincieli”. Oggi, lunedì, l’appuntamento liturgico in calendario sarà caratterizzato da un versetto del libro di Abacuc, “Il giusto vivrà per la sua fede”. Alle 9,30 è previsto il pellegrinaggio al cimitero di Ragusa Ibla dove sarà celebrata la santa messa, alle 18,30 il Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica al Duomo.

Per quanto riguarda il programma culturale e ricreativo, fino al 2 giugno, la V edizione del torneo di tennis San Giorgio di doppio misto presso il campetto Santa Maria La Nova a cura del circolo San Giorgio e del Csi di Ragusa. Alla conferenza stampa presenti anche i gruppi musicali Blackout e Diamonds, oltre agli attori della compagnia Godot, che animeranno dei momenti di spettacolo in occasione della tre giorni di festa del prossimo fine settimana.