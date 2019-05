Giornata del Sollievo a Ragusa

Un grande momento dedicato alla solidarietà. E’ la Giornata del sollievo che, promossa dall’Asp 7 e dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, si è tenuta ieri mattina, al teatro Tenda di contrada Tabuna a Ragusa.

L’azienda sanitaria provinciale di Ragusa è stata rappresentata dall’Hospice dell’ospedale Maria Paternò Arezzo mentre con la Pastorale della salute hanno collaborato le associazioni Samot Ragusa e Samot onlus. L’occasione è stata data dalla 18esima edizione di un appuntamento molto atteso nel corso del quale si è tenuta la cerimonia di premiazione del primo concorso artistico “Una carezza per chi soffre: i sentieri del sollievo”, dedicato agli studenti che frequentano le terze e quarte classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria della città di Ragusa. Questi i premiati: per il gruppo musicale la band “The Marvs” con la canzone “Con te”; per la foto in bianco e nero Mattia Tumino; per l’opera letteraria Alessia Blanco con “Arancina al ragù”; per la sezione filmati Alessia Mazza; per il dipinto Marco Corallo.

Per quanto riguarda il premio speciale Bruno Munari de “La diversamente Trinacra - Il Piccolo Principe” è andato alla scuola dell’infanzia Munari dell’istituto Mariele Ventre di Ragusa. “Il concorso – hanno spiegato il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, don Giorgio Occhipinti e la dottoressa Antonella Battaglia, dirigente medico Hospice oncologico dell’Asp 7 – era finalizzato a promuovere la forma espressiva ed artistica per sviluppare il tema “Le forme del Sollievo dalla Sofferenza”, dando agli studenti la possibilità di raccontare, attraverso l’arte, la magia e la potenzialità del prendersi cura”. L’intrattenimento è stato a cura dell’associazione di comico terapia “Ci Ridiamo Su”, ad esibirsi il pianista Giovanni Celestre con la partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia Mariele Ventre e lo scrittore Michele Arezzo, direttore Masd Ragusa.

E’ intervenuto il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì. Questi i componenti della giuria: per le opere d’arte il pittore Giovanni Lissandrello; per le opere letterarie lo scrittore Michele Arezzo; per le arti grafiche e immagini il fotografo Andrea Martorana; per la musica il pianista Giovanni Celestre. La consegna dei premi è stata a cura di Despar Ragusa con la responsabile marketing Concetta Lo Magno. A curare l’accoglienza l’associazione di volontariato Avo Ragusa. All’esterno, poi, è stato possibile ammirare la mostra statica delle Fiat 500 storiche a cura del Fiat 500 Club Italia coordinamento di Comiso e di Ragusa.

La Giornata del sollievo sarà celebrata martedì 28 maggio nella parrocchia del Preziosissimo sangue. Alle 18,30 ci sarà l’esposizione delle opere degli alunni della scuola dell’infanzia del plesso Bruno Munari, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Giovanni Salonia, ofm cappuccini, direttore dell’istituto Gestalt Therapy Kairos.