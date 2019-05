Formula 1: Gp Monaco, pole Hamilton davanti a Bottas

Lewis Hamilton firma il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, sesta prova stagionale del Mondiale di Formula Uno, in programma domani sul circuito di Montecarlo. Il pilota anglo-caraibico della Mercedes conquista la pole position numero 85 della sua carriera - la seconda stagionale dopo Melbourne e la seconda nel Principato dopo quella del 2015 - girando in 1'10"166, nuovo record della pista.

Beffato per 86 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas mentre e' terzo, a 0"475, Max Verstappen con la Red Bull. Al fianco dell'olandese partira' in seconda fila Sebastian Vettel, staccato di 781 millesimi da Bottas. A seguire Pierre Gasly (Red Bull) e Kevin Magnussen (Haas), quarta fila per Daniel Ricciardo (Renault) e Daniil Kvyat (Toro Rosso), chiudono la Top Ten Carlos Sainz (McLaren) e Alexander Albon (Toro Rosso). Erano rimasti fuori dalla lotta per la pole, nel corso della seconda manche, Nico Hulkenberg (Renault), Lando Norris (McLaren), Romain Grosjean (Haas) e le due Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

Partira' solo dalla 16esima casella Charles Leclerc: autore del miglior tempo nelle ultime libere, il pilota della Ferrari decide di non tornare in pista nel Q1 dopo aver girato in 1'12"149 ed e' un errore che paga a caro prezzo perche', per appena 52 millesimi, e' il primo degli esclusi. Peggio fanno solo le Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll e le Williams di George Russell e Robert Kubica.

