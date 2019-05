Calcio: Fiorentina. New York times, vicina cessione club a Rocco Commisso

L'era Della Valle potrebbe essere al tramonto. Il "New York Times" rivela che Rocco Commisso, imprenditore nato in Calabria ma negli Usa da quando aveva 12 anni, sarebbe vicino all'acquisto della Fiorentina, operazione che dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni.

Fondatore dell'azienda di telecomunicazioni Mediacom e presidente dei New York Cosmos, Commisso da tempo valutava un ingresso nel calcio italiano tanto che lo scorso anno provo', senza successo, a rilevare il Milan. Ora sarebbe vicino a ripercorrere le orme dei vari Pallotta, Saputo e Tacopina: il 69enne magnate italo-americano avrebbe dato mandato alla JPMorgan Chase di portare avanti la trattativa con la famiglia Della Valle, proprietaria del club viola dal 2002. Ci sarebbe gia' un accordo di massima attorno ai 150 milioni di dollari (circa 134 milioni di euro) e lunedi' potrebbe arrivare l'ok definitivo.

L'acquisto della Fiorentina non avrebbe conseguenze dirette sui Cosmos, di cui e' proprietario dal 2017, ma consentirebbe a Commisso di realizzare il sogno di entrare nel grande calcio.

(ITALPRESS)